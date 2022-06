L’incidente

FUSCALDO È di due persone il bilancio di un incidente avvenuto sulla statale 18 all’altezza di Fuscaldo Marina. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha coinvolto due veicoli: una Peugeot 3008 e un Fiat Doblò. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno provveduto a prestare i soccorsi ai due feriti. Per la gravità delle ferite riportate è intervenuto anche l’elisoccorso che ha provveduto a trasferire i feriti in ospedale.

In azione anche una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Paola e le forze dell’ordine. Saranno loro a stabilire l’esatta dinamica di quanto accaduto. Il personale dell’Anas, intervenuto sul luogo dell’incidente, ha provveduto a mettere in sicurezza il tratto della statale interessato dal sinistro che, proprio a causa dell’incidente, è rimasto chiuso.