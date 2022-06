Minacce di morte ai giudici di Vibo, indaga la Procura di Salerno

il volantino

VIBO VALENTIA Indagini sul volantino contenente minacce contro due giudici della sezione Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia Ilario Nasso e Tiziana Di Mauro sono state avviate dalla Procura di Salerno competente a indagare su reati (anche come parti offese) che interessano magistrati del distretto giudiziario della Corte d’Appello di Catanzaro.

Condanna per le minacce di morte sono arrivate anche dall’Ordine degli avvocati di Vibo Valentia, dal mondo politico e sindacale.

Sezione lavoro sofferente da anni

Da anni la sezione Lavoro del Tribunale di Vibo Valentia è la più sofferente dell’intero palazzo di Giustizia. A causa della scopertura degli organici – solo due giudici assegnati per smaltire migliaia di cause – e alla mancata assegnazione di giudici in tale settore nella distribuzione degli incarichi, la sezione Lavoro e Previdenza del Tribunale di Vibo non riesce a garantire tempi accettabili per una decisione.

Cause a sentenza anche dopo otto anni

Si parla di cause di lavoro per ingiusti licenziamenti che arrivano a sentenza anche dopo 8 anni, mentre nel settore Previdenza i tempi sono ancora più dilatati. Una situazione gravissima, sinora non affrontata adeguatamente dalla politica e dalla stessa magistratura concentrata principalmente a coprire gli organici nel settore penale (Tribunale e Procura). Il giudice Ilario Nasso, originario di Taurianova, è in servizio al Tribunale di Vibo dal 2018, la collega Tiziana Di Mauro dal novembre 2020. (Agi)