Amantea, gravi danni e disagi per il maltempo: mobilitata la polizia municipale

l’emergenza

AMANTEA «La pioggia torrenziale che si è abbattuta sul territorio di Amantea ha determinato gravi danni e disagi». Lo riferisce una nota della Polizia locale di Amantea. «Nel primissimo pomeriggio – si legge – la pattuglia della Polizia locale di Amantea ha dovuto fare fronte a decine di segnalazione e garantire numerosi interventi nelle principali vie cittadine. La polizia locale è stata costantemente in contatto con il commissario straordinario Turco e con il Comando provinciale dei Vigili del fuoco.la polizia locale ha allertato il responsabile del corpo e dell’ufficio tecnico comunale. Operativamente sul territorio la polizia locale ha operato a stretto contatto con i vigili del fuoco. Numerosi gli allagamenti di strade pubbliche, garage, scantinati di privati cittadini. Interventi non derogabili si rendono necessari sul territorio per la pulizia di cunette e canaloni e in generale per la migliore e più efficace regimentazione delle acque meteoriche. L’attività della Polizia locale si è protratta per alcune ore ed è stato garantito l’intervento per il crollo di un cornicione».