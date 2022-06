Agonia per un gruppo di disabili all’aeroporto di Lamezia: denuncia dell’Unitalsi

La disavventura

LAMEZIA TERME Brutta disavventura vissuta ieri sera da un gruppo composta da decine di persone affette da disabilità che, di ritorno da un viaggio religioso a Lourdes, sono dovuti rimanere all’interno di un aereo per più di 2 ore. Qualcosa non ha funzionato alla scalo lametino di Sacal e, a farne le spese, sono state purtroppo queste persone.

È stato uno degli accompagnatori del viaggio, il presidente dell’Unitalsi lametina Carlo Mercuri, a rendere noto il triste accaduto. «Circa 200 persone – ha chiosato Mercuri – sono rimaste bloccate in aeroporto a causa della scarsa presenza di personale addetto allo sbarco aeroportuale».

Il volo della compagnia spagnola Alba Star era atterrato intorno alle 23 a Lamezia. Da questo momento l’agonia per i passeggeri. «Il personale volontario Unitalsi – spiega il presidente – è stato invitato a lasciare l’aereo si è trovato bloccato nella sala di attesa bagagli, mentre gli amici in difficoltà sono rimasti a bordo dell’aereo senza nessuna assistenza, in attesa della cena, abbandonati a loro stessi, per più di due ore».

Solo dopo numerose segnalazioni fatte dal personale di Unitalsi, tra le quali anche una alla polizia aeroportuale, finalmente c’è stato l’intervento del personale di Sacal quando era circa l’una di notte. Si è trattato di persone disabili provenienti da tutta la Calabria – dai centri di Reggio Calabria, Catanzaro, Crotone, Cosenza – che solo a quell’ora sono riusciti a sbarcare e quindi poter fare ritorno alle proprie destinazioni. «Con ogni probabilità – ha annunciato Mercuri – l’associazione intenderà sporgere denuncia su quanto accaduto nelle sedi opportune».