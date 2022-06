Catanzaro, affluenza al 46,93% (in calo). Hanno votato 5 candidati a sindaco su 6

comunali 2022

CATANZARO A Catanzaro ha votato, alle 19, il 46,93 per cento degli aventi diritto. Nelle precedenti comunali l’affluenza era stata del 54,41%. Intanto si sono recati alle urne cinque dei sei candidati sindaco di Catanzaro. Il primo a recarsi alle urne è stato, intorno alle 9,30, Antonello Talerico, che ha votato nel seggio allestito al Convitto Galluppi, su Corso Mazzini, nel centro della città. Una mezzora dopo hanno quindi votato Valerio Donato, in una scuola di via Fontana Vecchia, sempre nel centro della città, e Nino Campo, in una scuola di Lido. A seguire, hanno votato Nicola Fiorita sempre al Convitto Galluppi e infine Wanda Ferro in una scuola del quartier Mater Domini. Non ha votato invece Francesco Di Lieto, non residente in città.

A Catanzaro si sono registrate, soprattutto nelle sezioni della zona centro, file anche piuttosto lunghe (circa mezzora) ai seggi, dovute sia al “traino” delle Amministrative (sono in campo, a Catanzaro, oltre 700 candidati al consiglio comunale distribuiti in 23 liste) sia alla lentezza determinata dalla concomitanza del voto per i referendum sulla giustizia (sono cinque schede in più oltre quella per le Comunali).