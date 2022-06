Referendum e Comunali, al via l’election Day anche in Calabria. Si vota fino alle 23

le elezioni nella regione

CATANZARO Urne aperte da stamane alle 7 in tutti i Comuni della Calabria per i referendum sulla giustizia e in 75 Comuni calabresi per eleggere altrettanti nuovi sindaci e altrettanti nuovi Consigli comunali: Le operazioni di voto si concluderanno alle ore 23, subito dopo subito dopo la conclusione delle operazioni e l’accertamento del numero dei votanti partirà lo spoglio per il referendum, mentre lo scrutinio per le Amministative partirà domani alle ore 14.

Molta attesa in Calabria per le elezioni comunali, che interessano tra gli altri il capoluogo di regione, Catanzaro, unico capoluogo di provincia chiamato al voto, e altre tre Comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti, quindi interessati dall’eventuale turno di ballottaggio (in programma il 26 giugno), vale a dire Acri, Paola e Palmi. Altri Altri Comuni calabresi importanti in cui oggi si vota sono poi Villa San Giovanni, Bagnara Calabra (Reggio Calabria), Amantea, Belvedere Marittimo (Cosenza), Soverato (Catanzaro) e Pizzo (Vibo Valentia). Il Comune più piccolo chiamato alle urne è quello di Staiti, in provincia di Reggio Calabria, che conta 279 abitanti. Nel dettaglio, in provincia di Catanzaro si vota oggi in 15 Comuni: Botricello, Caraffa, Catanzaro, Centrache, Cerva, Isca sullo Jonio, Magisano, Maida, Olivadi, Petrizzi, Platania, San Pietro Apostolo, Sersale, Settingiano e Soverato. In provincia di Cosenza si vota invece in 24 Comuni: Acri, Amantea, Belsito, Belvedere Marittimo, Carolei, Carpanzano, Castroregio, Cellara, Fagnano Castello, Longobucco, Lungro, Luzzi, Marzi, Mormanno, Panettieri, Paola, Pietrapaola, Plataci, Praia a Mare, San lucido, San Sosti, San Vincenzo La Costa, Saracena e Trebisacce. Due i Comuni alle urne in provincia di Crotone: Cirò e Roccabernarda. Sono invece 22 i Comuni che votano oggi in provincia di Reggio Calabria: Antonimina, Bagnara Calabra, Bianco, Bovalino, Calanna, Campo Calabro, Caraffa del Bianco, Caulonia, Ciminà, Grotteria, Laganadi, Motta San Giovanni, Palmi, Placanica, Portigliola, San Ferdinando, San Lorenzo, San Procopio, Staiti, Terranova Sappo Minulio, Varapodio e Villa San Giovanni. Infine, dodici i Comuni al voto in provincia di Vibo Valentia: Arena, Capistrano, Fabrizia, Filogaso, Francavilla Angitola, Ionadi, Pizzo, San Costantino Calabro, San Nicola da Crissa, Spadola, Stefanaconi e Vazzano.