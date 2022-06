Reggio Calabria, ok al Rendiconto di gestione per il 2021

Città metropolitana

REGGIO CALABRIA Il Consiglio metropolitano, presieduto dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, ha approvato oggi lo schema di Rendiconto di gestione per l’esercizio finanziario 2021.

Il documento finanziario, illustrato oggi a Palazzo Alvaro, dal consigliere delegato al Bilancio, Giuseppe Ranuccio, ha registrato «una buona attività di riscossione, in linea con le previsioni del bilancio».

Secondo quanto detto in aula da Ranuccio, per l’attività in conto capitale l’avanzo è stato di circa 12,5 milioni di euro. Il risultato di amministrazione è stato di circa 152 milioni di euro, l’avanzo libero ammonta a circa 5 milioni di euro, l’avanzo accantonato è di circa 55 milioni di euro, compresi i debiti fuori bilancio, mentre l’avanzo calcolato ammonta a circa 89 milioni di euro.

Le attività hanno riguardato prevalentemente il settore edilizia scolastica, manutenzioni stradali e il funzionamento dell’Ente. Nel corso dei lavori d’Aula è stato anche approvato il programma triennale delle Opere pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale 2022.