l’intervento

REGGIO CALABRIA Un uomo di 63 anni è finito in mare con la sua auto nel porto di Reggio Calabria. Il fatto è avvenuto stamane. L’uomo è stato recuperato dai Vigili del Fuoco e trasportato in ospedale in gravi condizioni. Non si esclude che si sia trattato di un tentativo di suicidio. Sono in corso le operazioni di recupero del mezzo.