Il “divorzio” di Campora da Amantea, a confronto le opinioni di Pellegrino e Iacucci

l’anticipazione

AMANTEA Non partono esattamente dalla stessa posizione, Vincenzo Pellegrino e Franco Iacucci. Il primo, sindaco di Amantea appena insediata, rischia di “perdere” la frazione di Campora San Giovanni, che chiede – dopo la mobilitazione di un comitato – il “divorzio” e l’aggregazione con Serra d’Aiello. Il secondo, consigliere regionale del Pd e storico sindaco di Aiello Calabro, viene descritto – per semplificare – come il mandante politico dell’operazione. Pellegrino e Iacucci saranno ospiti, questa sera dalle 21, in due distinti segmenti, di una puntata speciale di “20.20”, l’approfondimento politico in onda su L’altro Corriere Tv (canale 75 del digitale terrestre) alle 21. Riguardo alle prospettive del “divorzio”, Pellegrino si è detto pronto a rilanciare un’aggregazione più vasta di Comuni, che faccia riferimento al vecchio territorio dell’Usl numero 11 di Amantea. Prospettiva che Iacucci non rifiuta. Il consigliere regionale si dice favorevole all’autodeterminazione dei cittadini di Campora, e considera logico che il referendum riguardi la frazione e Serra d’Aiello, che sono a suo parere le aree interessate. Escludendo dunque Amantea.