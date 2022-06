Il futuro dell’export cosentino, confronto alla Camera di Commercio

L’appuntamento

COSENZA «Come sta cambiando il mondo tra Covid19 e guerra in Ucraina? Quale impatto avranno questi avvenimenti sulla nostra economia, sul commercio internazionale e sul business delle imprese cosentine e calabresi? Sono questi alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso dell’evento “Made in Italy – Cosenza: quale futuro? L’export delle eccellenze del territorio tra digitalizzazione e nuove sfide internazionali”, che si terrà Giovedì 23 giugno, dalle ore 10 alle 12.30, in Camera di commercio di Cosenza (Sala Petraglia)». Lo riporta una nota della Camera di Commercio di Cosenza che è promotrice dell’iniziativa in collaborazione con Promos Italia – Agenzia Nazionale del Sistema Camerale per l’Internazionalizzazione.

«La tappa di Cosenza – dichiara Klaus Algeri, presidente dalla Camera di commercio di Cosenza – sarà un importante momento di confronto con autorevoli esperti e testimonial del settore, un’occasione sicuramente da cogliere per chi vuole affrontare in modo più consapevole le sfide e le opportunità offerte dai mercati internazionali».

I partecipanti

L’evento vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali ed esperti di settore: Klaus Algieri, Presidente della Camera di commercio Cosenza; Giovanni Da Pozzo, Presidente di Promos Italia; Federico Rampini, editorialista del Corriere della Sera e saggista; Sergio Luciano, direttore di Economy; Franco Moscetti, presidente di OVS; Enrico Parisi, titolare dell’Azienda Agricola Parisi Enrico; Luigi Renzelli, socio e responsabile di R&D – Coveser srl; Corrado Paina, direttore della Camera di commercio Italiana a Toronto. Coordina il lavoro Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di commercio di Cosenza.

Ai partecipanti sarà offerto gratuitamente un assessment per valutare la propensione digitale delle loro imprese.