Donato: il contributo della Ferro e di FdI al ballottaggio sarà un valore aggiunto alla nostra coalizione

catanzaro al voto

CATANZARO «Ho molto apprezzato la disponibilità dell’onorevole Wanda Ferro ad accogliere l’appello a sostenere la mia candidatura al ballottaggio, nell’ambito di una prospettiva politico-amministrativa, finalizzata a tradurre in azione di governo i temi qualificanti, su cui Fratelli d’Italia ha condotto con coerenza la propria campagna elettorale. Ad unirci è la volontà di condividere un progetto di rinascita della città». Lo afferma in una nota il candidato sindaco di Catanzaro, Valerio Donato. «Anche per questo – prosegue Donato – non riteniamo necessario procedere ad un apparentamento tecnico. Poter contare sul contributo di Fratelli d’Italia, che al primo turno intorno alla candidatura dell’onorevole Wanda Ferro ha raccolto un consenso ampio e libero, rappresenterà per l’intera coalizione un valore aggiunto non solo il 26 giugno, ma soprattutto nella futura azione di governo della città».