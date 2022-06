Auto in fiamme a Lamezia Terme, coppia in salvo

il fatto

LAMEZIA TERME I vigili del fuoco del comando di Catanzaro distaccamento di Lamezia Terme sono intervenuti per spegnere l’incendio di un’autovettura a Lamezia Terme. In fiamme una Fiat Bravo con a bordo una coppia che è riuscita ad abbandonare il veicolo prima che venisse completamente avvolto dalle fiamme. L’Intervento dei vigili del fuoco ha portato alla completa estinzione delle fiamme ed alla messa in sicurezza del sito. Sul posto i carabinieri per gli adempimenti di competenza. Non si registrano danni alle persone coinvolte.