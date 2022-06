Cis, sindaco Locri: «”Svelare bellezza” è frutto di sinergia tra Comuni»

Rigenerazione area archeologica

LOCRI «Dalla sinergia tra le Amministrazioni di Gerace, Antonimina, Locri, Siderno e Portigliola inizia a concretizzarsi un percorso di pianificazione e condivisione di uno sviluppo territoriale per costruire un futuro solido per il nostro territorio». È quanto dichiara il sindaco di Locri, Giovanni Calabrese, che interviene sul Cis “Svelare bellezza” per la Rigenerazione urbana dell’area archeologica di Locri Epizephiri.

Il finanziamento concesso attraverso i Contratti istituzionali di sviluppo è pari a 2,9 milioni di euro e prevede Gerace come Comune capofila.

«Dopo il consistente finanziamento della “Città del mare” – commenta il sindaco – con percorsi naturalistici che guardano verso Gerace, Antonimina e verso la nostra montagna, oggi grazie al Contratto istituzionale di sviluppo “Svelare Bellezza” con un nuovo e considerevole finanziamento, inseriamo un altro importante e fondamentale tassello per il futuro dei nostri territori».

«Un risultato – puntualizza Calabrese – che testimonia il percorso di condivisione tra i Comuni per lo sviluppo della Locride e proietta il nostro intento e i nostri impegni per potenziare e rafforzare la candidatura della Locride a capitale della Cultura 2025. Noi amiamo condividere e far crescere la Locride e la Calabria per uno sviluppo in Comune! Sinergia locali, sviluppo comune! “Svelare bellezza”», conclude il sindaco di Locri.