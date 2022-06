20.20 | Michele Tripodi: «A rischio la funzionalità del nostro ospedale»

L’anticipazione

È Michele Tripodi, sindaco di Polistena, il primo ospite di “20.20”, il settimanale di approfondimento in onda questa sera in diretta alle 21 su L’altro Corriere, canale 75 del digitale terrestre.

Al centro delle valutazioni la difficile situazione nell’ospedale di Polistena che il primo luglio rischia di registrare lo stop dell’Anestesia e Rianimazione.

«Dal primo luglio – ha detto Tripodi – saremo, sindaci e cittadini, in presidio permanente perché è in gioco la stessa sopravvivenza dell’Ospedale».

«Ho proposto al Presidente Occhiuto il criterio delle graduatorie uniche regionali, il tema – ha aggiunto Tripodi – è che si attiva una sorta di competizione interna alla Calabria con personale che è di certo utile in alcune strutture ma sarebbe invece essenziale e decisivo in altre».

Sollecitato dalle domande di Danilo Monteleone il primo cittadino di Polistena ha anche detto la sua sugli esiti del Cis Calabria con 110 progetti finanziati «in questa prima tranche Polistena non c’è, avevamo presentato tre diversi progetti uno dei quali era perfettamente coincidente alla mission del Contratto Istituzionale “Svelare bellezza”. Era nostra intenzione, infatti, svelare l’antica Polistena con la pavimentazione del centro storico a far da cornice ai tanti palazzi settecenteschi che abbiamo».

«Non ho ben compreso – ha evidenziato Tripodi – quali siano stati i criteri di valutazione con finanziamenti che sembrano a pioggia, mi auguro non siano stati politici. Anche il tipo di presentazione dei risultati mi lascia perplesso, magari i deputati vengono sul territorio in vista delle elezioni dell’anno prossimo».