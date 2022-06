Donato: «Io il trapassato remoto? È Boccia che si è chiuso in una stanza con Fiorita…»

catanzaro al voto

CATANZARO «Boccia ha ragione, io sono il trapassato remoto. Se ciò significa promuovere una politica fondata su democrazia e partecipazione, sì, direi che lo siamo. Se, di contro, il presente è quello rappresentato da Fiorita e Boccia, che si chiudono in una stanza a decidere chi deve essere candidato e quali sono le alleanze che si stabiliscono a Roma, allora, ancor di più, siamo ben fieri di essere il trapassato remoto». Lo afferma il candidato sindaco di Catanzaro, Valerio Donato, in una dichiarazione pubblicata sulla sua pagina facebook ufficiale, nella quale replica ironicamente a quanto detto oggi dal responsabile nazionale enti locali del Pd, Francesco Boccia (leggi qui https://www.corrieredellacalabria.it/2022/06/23/boccia-fiorita-e-il-futuro-donato-e-il-trapassato-remoto-brutta-la-minaccia-dellingovernabilita/). «Abbiamo fatto tutto ciò che abbiamo fatto sempre in totale trasparenza, motivo per cui – prosegue Boccia – insieme alle critiche costruttive da parte di persone costruttive, abbiamo subito anche tante illazioni e ingiurie distruttive da parte, evidentemente, di persone distruttive. Siamo stati bombardati da strumentalizzazioni il cui unico obiettivo era metterci in cattiva luce e distogliere l’attenzione dei cittadini – mentendo loro, che è per noi modalità gravissima – dalla qualità della nostra proposta di governo e dai nostri contenuti. Ciliegina sulla torta: chi in questi mesi si è comportato in modo scorretto – sia umanamente che politicamente – ci accusa ora di aver compiuto proprio quelle azioni che noi abbiamo subì­to per diversi mesi. Il nostro unico interesse – conclude Boccia – è sempre stato e sempre sarà la città, vederla rinascere, coinvolgere i cittadini, mettendo in campo una squadra di persone competenti dalla grande sensibilità politica».