Controlli alla movida nel Vibonese, identificate 282 persone e controllati 117 veicoli

controlli sul territorio

QUESTURA DI VIBO VALENTIA – COMUNICATO STAMPA

Vibo Valentia – Servizi di contrasto alla criminalità diffusa e a tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica a cura della Polizia di Stato.

VIBO VALENTIA Proseguono i controlli della Polizia di Stato durante il fine settimana, per contrastare la criminalità diffusa e vigilare sulla movida nella provincia vibonese.

Durante il weekend i controlli si sono concentrati nell’area di Tropea, ove i Poliziotti hanno identificato 282 persone, controllato 117 veicoli e rilevato 1 violazione amministrativa al Codice della Strada, per guida in stato di ebrezza.

Inoltre, gli agenti della Squadra Mobile e del Posto Fisso di Polizia di Tropea hanno effettuato ulteriori controlli per il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, rinvenendo e sequestrando 40 grammi di hashish e 40 grammi di marijuana, nella frazione di Cessaniti e a Tropea.

Durante i controlli di polizia amministrativa effettuati dai Poliziotti di Tropea, inoltre, ad un uomo venivano cautelarmente ritirate tre pistole e quattro fucili, oltre al relativo munizionamento, per complessive 70 cartucce.