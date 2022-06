Maxi truffa di una concessionaria fantasma a Rovigo, arrestato anche un cosentino

il fatto

ROVIGO Sei condanne sono state emesse oggi a Rovigo per le maxi truffe di una concessionaria fantasma di Occhiobello (Rovigo) che offriva auto di lusso a prezzi stracciati, sostenendo che arrivavano dall’estero. Poi raccoglieva acconti attorno ai tremila euro a cliente, ma non consegnava mai le super-car, che in realtà erano prese a noleggio proprio per essere esibite, Bmw, Range Rover, Porsche.

In 4 mesi la concessionaria aveva raccolto 600 mila euro. Alberto Vallese, 54 anni, di Jesolo (Venezia) è stato condannato a 9 anni. Vanni Pieretto, 48 anni di Mogliano (Treviso), Eugenia Craciun, 45 anni, romena e Marcello Boschelli, 57 anni, di Cosenza, sono stati condannati a 4 anni. Mario Zanchetta, 60 anni, di Jesolo, è stato condannato a 2 anni (pena sospesa) e Alessandro Bernardi, 58 anni, di Pescara ad un anno e 8 mesi. I fatti risalivano ai primi mesi del 2020.