«Cosenza come modello in Calabria e in altre regioni»

l’analisi

Il campo largo vince e porta a casa la vittoria in città importantissime, espugnando il fortino della destra.

Il Centrosinistra compatto è andato oltre le più rosee aspettative riuscendo a vincere anche a Catanzaro, un trionfo che si attendeva dal 2011. I veleni trasversali, le divisioni hanno penalizzato coloro che erano sicuri di avere la vittoria in tasca. Ma oggi l’esito dei ballottaggi ci regala un risultato importantissimo e ci fa guardare con fiducia alle prossime sfide che ci attendono. Così come ha detto Letta “la serietà e la linearità pagano”, l’aver condiviso un progetto e puntato su trasparenza e concretezza ha riavvicinato i cittadini alla politica. Il modello delle Agorà ha fatto scuola, abbiamo coinvolto il mondo dell’associazionismo, le forze produttive, la politica del Noi ha vinto. Da qui il Pd è ripartito e ha iniziato a costruire una nuova geografia politica. A Cosenza è stata premiata un’alleanza civico-progressista-riformista, di cui il Partito Democratico è stato forza protagonista. Oggi questo modello lo ritroviamo in città come Catanzaro, Parma, Piacenza, Verona, etc.

È stato ribaltato anche l’esito del primo turno a Paola dove ha vinto, contro ogni previsione, Giovanni Politano. Vince anche la città di Acri che riconferma sindaco Pino Capalbo. Un augurio di buon lavoro ai Sindaci. Ora tocca a tutti noi non deludere le aspettative.

*Presidente Consiglio comunale di Cosenza