Paola ha un nuovo sindaco, la spunta Giovanni Politano

Il ballottaggio

PAOLA Giovanni Politano è il nuovo sindaco di Paola. Al turno di ballottaggio ha battuto la sua diretta rivale Emilia Ciodaro.

Politano, dipendente delle Poste ed esponente di Leu, ha ottenuto oltre 3.500 voti pari al 52,2% del totale delle preferenze. Mentre la sfidante, medico di base nella città del Santo Patrono della Calabria, si è fermata a quota pari al 47,8% dei consensi.

Una sfida avvincente giocata sul filo di lana che rispecchia quanto avvenuto al primo turno.

Due settimane addietro, infatti, i due erano divisi da appena 166 preferenze. In particolare Emilia Ciodaro aveva ottenuto 2.489 voti pari al 27,55% contro i 2.323 consensi di Politano che tradotti in termini percentuali gli è valso 25,71% del totale dei voti espressi a Paola.

Il neo sindaco di Paola, genero del compianto Franco Perrotta ex assessore comunale e consigliere comunista, si è presentato a capo di uno schieramento civico trasversale – ricomprende anche una fetta del Partito democratico cittadino inserito nella lista “La Migliore Calabria” e Fratelli d’Italia (anch’essa senza simbolo di partito) – sostenuta da cinque liste. Nel dettaglio le quattro liste a supporto della corsa a sindaco di Politano sono state “Orizzonte Paola” (596 voti al primo turno), “La migliore Calabria” (580 voti), “Grande Paola i moderati” (564 voti) ed infine “Insieme” (493 voti).

Una vittoria in qualche modo “inaspettata” quella di Politano visto che la Ciodaro poteva – sulla carta – vantare anche sull’appoggio dell’ex sindaco di Paola, Roberto Perrotta. Il più volte primo cittadino infatti – nonostante non abbia firmato un apparentamento tecnico – aveva garantito il suo appoggio politico alla corsa della Ciodaro. Un appoggio che, alla luce del risultato, non ha avuto alcun riflesso, visto il peso specifico vantato dal sindaco uscente. Ricordiamo che Perrotta partiva da 2.273 voti ottenuti lo scorso 12 giugno.

Così alla fine la corsa l’ha spuntato in volata Politano – appoggiato fortemente dai dem vicino all’ex consigliere regionale Graziano Di Natale – che raccoglie il testimone della lunga stagione perrottiana.

L’ultima annotazione riguarda l’affluenza al voto che ancora una volta al ballottaggio dimostra la riluttanza degli elettori a recarsi ai 17 seggi allestiti in città. A recarsi alle urne a Paola sono stati 7.066 pari al 48,55% degli aventi diritto al voto. Una percentuale decisamente inferiore a quella di due settimane addietro quando i paolani che si sono recati alle urne sono stati 9.243 pari al 63,51% degli aventi diritto al voto. (r.desanto@corrierecal.it)