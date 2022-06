Quattro sbarchi in poche ore sulla costa jonica: 259 i migranti soccorsi tra Crotone e Roccella

l’emergenza

Continuano senza sosta gli sbarchi di migranti sulle coste crotonesi. Nella giornata di oggi sono stati due gli eventi gestiti dalla Prefettura di Crotone. Il primo sbarco è avvenuto alle prime ore dell’alba in località Le Cannella dove sono arrivate 75 persone a bordo di una imbarcazione a vela che si è arenata sulla spiaggia. Stessa spiaggia dove da qualche settimana erano stati rimossi ben due relitti di precedenti sbarchi presenti da diversi anni. I profughi arrivavano tutti dall’Afganistan; tra loro 45 uomini, 7 donne e 23 minori di cui tre non accompagnati.

Qualche ora dopo, al porto di Crotone sono sbarcate 74 persone la cui imbarcazione a vela era stata intercettata al largo della costa calabrese da unità navali delle forze dell’ordine. A bordo c’erano 53 uomini, 8 donne e 14 minori provenienti da Afganistan, Iran, Iraq e Turchia. Dopo le operazioni di sbarco i migranti sono stati condotti al centro di accoglienza di Sant’Anna di Isola Capo Rizzuto.

Al Porto delle Grazie di Roccella Jonica sono arrivati invece circa 110 migranti di varie nazionalità nel corso di due operazioni di soccorso. Tra loro anche donne e minori. Sono in corso controlli sanitari e identificazione.