Crollo sulla 106, processo rinviato di un anno

mala giustizia

CATANZARO Undici mesi. La prossima udienza del processo sul crollo del muro di contenimento della rampa di accesso numero 6 che sulla 106 porta a Germaneto è stata rinviata al prossimo 2 maggio 2023. Questo ha stabilito il giudice monocratico di Catanzaro davanti al quale sono imputati Alessio Marino Ajmone Cat, 60 anni, milanese, ingegnere progettista della Astaldi spa e Michele Mele, nato a Bari 79 anni fa, ingegnere collaudatore statico. Un processo che si trascina questo che contempla per gli imputati l’accusa che in cooperazione colposa tra loro, mediante condotte attive e omissive, ciascuno nella propria qualifica tecnico-funzionale, «cagionavano, per colpa generica e specifica, il crollo del muro di contenimento della rampa numero 6 di accesso alla strada statale 106 variante A (svincolo per Germaneto)».

In particolare, il progettista della Astaldi, nell’elaborare la progettazione di quel tratto stradale non avrebbe previsto un idoneo ed efficace sistema di drenaggio dell’acqua; avrebbe effettuato una sottostima dei carichi che sarebbero andati ad agire sul terrapieno; avrebbe realizzato una sovrastima dei parametri di resistenza meccanica del terreno. In fase di collaudo, invece, Mele non avrebbe riscontrato alcuna delle criticità progettuali «evincibili attraverso l’ordinaria osservanza delle “regole della tecnica”».

Tra un anno è previsto che il pm Francesco Bordonali porti davanti al giudice i testi dell’accusa. Tra un anno. Un anno ancora per un territorio che chiede giustizia. (ale. tru.)