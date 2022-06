IGreco a sostegno della Fondazione per l’infanzia McDonald

Solidarietà

COSENZA Responsabilità sociale e solidarietà: la Calabria con “iGreco” ancora una volta protagonista insieme a partner internazionali all’evento sociale promosso dalla Fondazione per l’infanzia Ronald McDonald ospitato nei giorni scorsi a Roma allo Sheraton Golf Parco De’ Medici.

L’occasione per ritrovarsi dopo lo stop imposto dalla pandemia è stato il Torneo di golf Ronald McDonald, evento benefico giunto all’11esima edizione, organizzato in collaborazione con l’Associazione Bambino Gesù Onlus. Oltre alla gara si è tenuta la cena di gala.

Dare continuità ai progetti della Fondazione e ristrutturare Casa Ronald McDonald Palidoro. Sono, questi, gli obiettivi condivisi dai tantissimi ospiti che hanno partecipato all’evento di solidarietà. Tra gli altri, l’amministratore delegato di McDonald’s Italia, Dario Baroni.

A farsi interpreti dell’orgoglio di poter rappresentare la Calabria del fare, che piace ed emoziona, sono stati Giancarlo, Filomena e Tommaso Greco che nel solco della partnership, non solo commerciale, ormai storica, avviata oltre dieci anni fa con la storica e prestigiosa catena internazionale, hanno confermato impegno e sinergia per costruire e condividere valore.

«Le aziende prestano troppa attenzione – dichiara Tommaso Greco – a quanto costa fare certe cose. Dovrebbero preoccuparsi di più di quanto costa non farle. Ecco, in questa sintesi mirabile di uno dei più grandi guru del marketing, Philip Kotler – sottolinea Tommaso Greco – risiede una delle chiavi di lettura dell’impegno quotidiano della nostra grande squadra aziendale. Ognuno di noi – aggiunge il responsabile relazioni esterne del Gruppo – avverte e condivide nel proprio intimo e nel proprio contributo al successo del comune progetto d’impresa, quel senso autentico di restituzione, ideale e concreta, alla società, ai territori, al mondo e soprattutto a quanti per qualsiasi motivo non possono godere delle nostre stesse opportunità. Ed è con questo spirito, nel quadro di un’attenzione diffusa e costante a tutto ciò che sociale e che ci caratterizza da sempre che – conclude Greco – si conferma ogni anno il nostro sostegno ad una delle realtà globali che meglio sintetizzano l’idea ed il metodo di Corporate social responsability».