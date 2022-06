Cassano allo Ionio, il consiglio comunale approva bilancio e Dup

lavori assembleari

CASSANO ALLO IONIO Il consiglio comunale di Cassano All’Ionio ha discusso e approvato a maggioranza (con 11 voti a favore e 6 contrari), il Documento unico di programmazione (Dup) e lo schema di bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2022-2024.

Sui temi in discussione, il dup, che esplica e sviluppa gli interventi in programma e il Bilancio preventivo che finanzia e rende possibile la loro realizzazione, ha tenuto un’unica relazione il vicesindaco e assessore al bilancio e finanze, Antonino Mungo. «La previsione di spesa registra buone prospettive future – ha etto tra l’altro – derivanti da finanziamenti regionali ed europei per circa 60 milioni di euro, che non gravano sul bilancio comunale, ma, che andranno a sostenere il sistema produttivo cassanese, le famiglie e il nostro territorio».