Tragedia sulle coste della Locride: nave di migranti con a bordo un cadavere

lo sbarco

CAULONIA Ancora una tragedia sulle coste della Locride. Questa mattina, durante uno sbarco avvenuto a Caulonia, il cadavere di un migrante è stato rinvenuto su una imbarcazione. Il mezzo, con a bordo circa 60 migranti, tutti uomini, si è arenato per poi essere trainato dalla Guardia Costiera nel porto delle Grazie di Roccella Jonica. In corso le indagini per ricostruire la dinamica dell’accaduto e accertare le cause del decesso dell’uomo, anche se da una prima ricostruzione sembrerebbe essere avvenuto per cause naturali. Si tratta del secondo tragico sbarco nel giro di poche settimane nella Locride. Lo scorso maggio, infatti, durante uno sbarco a Siderno, si è registrato il decesso di due uomini. (redazione@corrierecal.it)