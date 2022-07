Volo Venezia-Crotone cancellato un’ora prima, la disperazione dei viaggiatori

la disavventura

CROTONE «Una fredda notifica arrivata un’ora prima della chiusura del gate avvisa i passeggeri in partenza da Venezia per Crotone di oggi della cancellazione repentina del loro volo. Nessun’altra informazione. Nessuna spiegazione. Soltanto la cruda e dura notizia: Volo cancellato. La disperazione corre sui social. Voli cancellati, prenotazioni alberghiere disdette, abbracci con i propri cari rimandati a data da destinarsi. Mentre la politica con l’assessore Fausto Orsomarso, Fratelli d’Italia, promuove la “Calabria Straordinaria” nelle maggiori stazioni e nei maggiori aeroporti italiani, sulla costa jonica il sistema di trasporto dimostra sempre più la sua fragilità». La disavventura è raccontata dal direttivo del Comitato cittadino Aeroporto di Crotone.

«Cittadini impossibilitati a ritornare nella propria casa – proseguono – turisti impossibilitati a godersi la vacanza programmata con tanti sacrifici. Il prossimo volo da Venezia è previsto il 4 luglio, solo fra 3 giorni. Siamo delusi che la Regione Calabria spenda tanti soldi in promozione turistica e non abbia potenziato dallo scalo crotonese i voli per l’estate 2022. Siamo indignati che il nostro diritto alla mobilità debba esser garantito da Ryanair che, come ogni società privata, opera scelte seguendo solo il principio del guadagno e non dell’aspetto sociale. Le istituzioni locali, regionali e nazionali – conclude il direttivo del Comitato cittadino Aeroporto Crotone – dimostrano anche in queste occasioni la loro totale indifferenza verso il nostro grido di allarme e non agiscono in alcun modo per ridurre i disagi vissuti quotidianamente da cittadini italiani. Liberi di partire, liberi di tornare».