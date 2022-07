Caos rifiuti a Crotone, ingombranti ammassati sui marciapiedi delle isole ecologiche – FOTO

Il caso

CROTONE Situazione fuori controllo a Crotone nella gestione dei rifiuti ingombranti. Su via Saffo, fuori dai cancelli dell’Isola ecologica, giacciono ammassati ingombranti sul marciapiede limitrofo per una cinquantina di metri.

Situazione identica all’esterno dell’altra isola ecologica nei pressi di Fondo Gesù in coincidenza dell’entrata nord della città.



Il sindaco Enzo Voce lo aveva preannunciato nel corso dell’ultimo Consiglio comunale: «Fra 35 ore non sapremo dove conferire i rifiuti».

Il riferimento del sindaco era agli Rsu, in quel frangente, ma il corto circuito è scoppiato per tutta la gestisce del servizio. Le isole ecologiche sono gestite da Akrea, società in house del Comune di Crotone.

Da tempo il conferimento di ingombranti e Raee è la nota dolente per società e Comune che hanno deciso di affidare il servizio ad una ditta esterna. Più volte il sindaco Voce ha dichiarato di stare per perfezionare l’accordo per la concessione del servizio di conferimento, ma la situazione che si presenta a Crotone è questa.

Intanto la colonnina di mercurio fa registrare temperature record e nei pressi dell’isola ecologica insistono complessi residenziali che ovviamente malsopportano l’ammasso di rifiuti a qualche metro da casa. (g.c.)