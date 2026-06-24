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Sanità, Occhiuto: «Da domani le prime delibere da assessore» – VIDEO

Il presidente della Regione, a margine dell’incontro al Centro Studi Americani, torna sulla pronuncia della Corte dei Conti: «Credo sia già risolto da qualche ora»

Pubblicato il: 24/06/2026 – 18:21
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Sanità, Occhiuto: «Da domani le prime delibere da assessore» – VIDEO
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ROMA A margine dell’incontro al Centro Studi Americani, Occhiuto è tornato anche sulla pronuncia della Corte dei Conti relativa alla fine del commissariamento della sanità calabrese. «Credo che sia afferente al rapporto che in questi mesi il Governo e la Corte dei Conti stanno avendo», ha detto il presidente della Regione rispondendo ai giornalisti. «Ma credo sia già risolto da qualche ora, quindi domani farò già le prime delibere che hanno a che fare con la sanità, da assessore alla sanità, non più da commissario».
Un passaggio politicamente significativo, che segna – nelle parole dello stesso Occhiuto – il cambio di fase nella gestione della sanità regionale: non più attraverso i poteri commissariali, ma nell’ambito dell’ordinaria attività di governo della Regione. (m.r.)

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