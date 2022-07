Mare sporco, segnalazioni (e chiazze) a Cittadella e Diamante – VIDEO

il caso

COSENZA Le segnalazioni non saranno decisive per risolvere un problema che si trascina da tempo. Serviranno anni, anche se i primi passi sono stati mossi, sia da parte della Regione che di alcune Procure della Repubblica. Certo è che all’approssimarsi del periodo clou dell’estate le foto del mare sporco o inquinato proliferano. Soprattutto sui social. Al Corriere della Calabria sono arrivati scatti che mostrano le condizioni del mare a Cittadella del Capo, con la solita (purtroppo) chiazza marrone che imperversa. Sulla pagina Fb “Mare Pulito”, che ha lanciato da tempo una campagna per evidenziare le falle del sistema della depurazione, appare invece un video, sempre di stamattina, che immortala l’inquinamento marino a Diamante.