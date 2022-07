Deteneva un fucile clandestino e svariate munizioni, arrestato 58enne nel Crotonese

I controlli

CRUCOLI Era in possesso di un fucile con matricola abrasa e di munizioni non avendo alcuna autorizzazione. Da qui un 58enne di Crucoli, in provincia di Crotone, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Torretta di Crucoli.

In particolare i militari hanno sottoposto controllo la sua abitazione e un altro appartamento di proprietà di una zia, ubicato nello stesso centro, di cui, però, è stato appurato che avesse la piena, completa e assoluta disponibilità, eseguendo delle perquisizioni domiciliari e trovando in quest’ultimo, abilmente occultato sotto il materasso della camera da letto matrimoniale e tenuto nella sua custodia, un fucile automatico marca “Benelli”, calibro 20, con la matricola abrasa, munito di serbatoio, mentre, all’interno di un armadietto collocato nella citata stanza, 19 proiettili del medesimo calibro.

Nel corso dell’attività, i carabinieri hanno altresì rinvenuto nella stessa abitazione e, in particolare, nascosti dentro il forno della cucina a gas, altri 172 colpi di diversi calibri per pistole.

Saranno svolti degli accertamenti più approfonditi finalizzati a stabilire la provenienza dell’arma e delle munizioni, nonché le motivazioni per cui il 58enne ne fosse in possesso e le stesse detenendo, nascoste, in un luogo diverso dalla sua dimora abituale.

Al termine degli accertamenti di rito, le armi e i proiettili sono stati sequestrati penalmente, mentre l’umo è stato arrestato in regime di detenzione domiciliare per “detenzione abusiva di arma clandestina e illegale di munizionamento”.