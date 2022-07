Mangialavori: «Il Consorzio Costa degli Dei è realtà»

Sviluppo territoriale

VIBO VALENTIA «Dopo una lunga attesa, dopo tanto duro lavoro, il Consorzio Costa degli Dei è finalmente realtà. Questa Giunta regionale e questa maggioranza di centrodestra ancora una volta hanno dimostrato di avere a cuore le sorti dei Comuni costieri del Vibonese. Oggi è una bella giornata per tutta la Calabria, perché il voto del Consiglio regionale dimostra che le idee, unite alle competenze e a una precisa visione del futuro, possono fare la differenza e orientare lo sviluppo dell’intera regione». Così il senatore Giuseppe Mangialavori in merito alle modifiche alla legge sul Consorzio, approvate oggi dal Consiglio regionale della Calabria.

«Oggi – aggiunge il parlamentare – si conclude un lungo percorso politico, non privo di ostacoli, finalizzato alla crescita di uno dei tratti costieri più belli d’Italia e del mondo. Il Consorzio aiuterà in modo sostanziale tutti i Comuni coinvolti, favorendone la crescita culturale, economica e infrastrutturale. È un risultato di cui andare fieri e per il quale ringrazio il presidente della Giunta, Roberto Occhiuto, i due firmatari delle modifiche, Michele Comito e Giovanni Arruzzolo, e i due consiglieri regionali che avevano presentato la legge, Vito Pitaro e Filippo Pietropaolo. Da oggi inizia una nuova storia per tutta la provincia di Vibo Valentia».