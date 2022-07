Picco del caldo di “Caronte”, ma arrivano i temporali

il meteo

ROMA “Caronte”, l’anticiclone africano da giorni tiene in scacco tutto il Paese, dispensando tanto caldo da Nord a Sud; le piogge, finora, sono state un lontano miraggio, e i forti temporali che hanno interessato recentemente il Nord Italia non sono certo riusciti a dissetare i terreni. Tuttavia, nel corso di questa nuova settimana le cose potrebbero cambiare rapidamente. Tra la tarda serata di Mercoledì 6 e Giovedì 7 luglio la discesa di correnti più fresche dall’Europa nord-orientale provocherà un vero e proprio ribaltone sul fronte meteo. Intanto per quanto riguarda la giornata di oggi sono previste temperature minime in calo al nord e sulla Toscana, in lieve aumento su centrali adriatiche e Sardegna; senza variazioni di rilievo altrove. Massime in deciso calo su Emilia-Romagna, Veneto, Friuli, Toscana, Umbria e Marche; in aumento su Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia, coste meridionali della Sardegna; stazionarie o in lieve diminuzione sulle restanti aree.Venti: generalmente deboli dai quadranti settentrionali al nord, sulle regioni del medio-basso Adriatico, Calabria e Sicilia; deboli occidentali sulle restanti regioni con rinforzi marcati sulle bocche di Bonifacio. Mari: mossi alto Adriatico, mar Ligure e Tirreno centrale, con moto ondoso in aumento fino a localmente molto mosso su mar Ligure e Tirreno centrale; da poco mosso a localmente mosso lo Ionio; poco mossi i restanti bacini con tendenza ad aumento del moto ondoso nella seconda parte della giornata.