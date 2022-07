Vertenza Oss, Loizzo: «Decisione del Tar conferma la nostra linea»

La reazione

CATANZARO «La decisione del Tar della Calabria di sospendere le deliberazioni delle aziende di Reggio Calabria e Catanzaro in accoglimento del ricorso degli Oss in graduatoria a Cosenza conferma quanto da noi detto più volte».

Lo afferma Simona Loizzo, capogruppo della Lega in consiglio regionale.

«I giudici amministrativi nel provvedimento cautelare – aggiunge – parlano di precedenza riservata alle graduatorie vigenti, come avevamo detto più volte negli scorsi mesi. Si poteva evitare il ricorso alla giustizia amministrativa utilizzando la graduatoria degli idonei cosentini che attendono giustizia da diverso tempo».

«La speranza è che da qui alla trattazione del merito – conclude Loizzo – i vertici delle aziende possano recepire le istanze degli Oss e procedere alle assunzioni così come previsto dalla legge».