La Calabria perde un poeta: scomparso Franco Dionesalvi

Lutto

COSENZA È scomparso Franco Dionesalvi, istrionico poeta, scrittore, giornalista e docente. Nel suo bagaglio di esperienze anche un passaggio come assessore comunale di Cosenza alla Cultura. Aveva 66 anni e da tempo si era trasferito a Milano. Dionesalvi è stato l’ideatore del Festival delle Invasioni e della Casa delle Culture. Tra le varie iniziative progettate e messe in campo sul territorio anche il progetto del Museo del Presente di Rende. Con la sua scomparsa dunque la Calabria tutta perde un grande interprete dell’esigenza di riscatto culturale della regione.

La sua vita

Franco Dionesalvi si laurea presso la facoltà di Giurisprudenza dell’università degli Studi di Firenze con una tesi in Filosofia del Diritto su “Il concetto di sanzione”. Una scelta quella di Firenze, dettata dalla sua fede calcistica: da sempre tifoso della Fiorentina. Un passionario che trasmette energia e creatività soprattutto nei suoi scritti. Una sorta di vocazione quella di scrivere poesie, visto che come lui stesso si descrive: «comincia a scrivere poesie da subito, appena impara a scrivere». Ma fondamentale è per lui l’incontro con Raffaele De Luca, che lo spinge a leggere i Beat e la Neoavanguardia italiana.

Dal 1980 al 1987 è redattore della rivista di poesia “Inonija”, collaborando con altre riviste del settore fra cui Alfabeta.

Le sue poesie e i suoi saggi critici sono stati pubblicati su diverse riviste letterarie, fra cui “Alfabeta”, “Quasi”, “Incognita”, “Via lattea”, “Poiesis”, “OU”, “Hotamitaniu”.

Successivamente si è occupato di politiche culturali creando il Festival delle Invasioni, e poi ideando per la città di Cosenza la Casa delle Culture e per Rende il Museo del Presente. Questo lavoro è confluito nella redazione della tesi di dottorato di ricerca, presso l’Università degli Studi della Calabria, dal titolo Diritto alla cultura e politiche culturali, poi edita da Coessenza nel 2008.

Ha scritto alcuni testi teatrali messi in scena dal Centro RAT-Teatro dell’Acquario Archiviato il 26 giugno 2017 in Internet Archive., fra cui: “Ricostruzione di un delitto”, “E la terra graffiò la luna”, ” Cani randagi”, “Non seppellitemi vivo”.

Dal 2006 al 2016 ha curato per il Quotidiano del Sud un elzeviro quotidiano dal titolo Sombrero.

Ha aderito al movimento letterario del “Realismo terminale”, fondato da Guido Oldani. Il 21 marzo 2017 l’editore Mursia ha pubblicato l’antologia “Luci di posizione”, a cura di Giuseppe Langella, che raccoglie i testi dei poeti di questo movimento nonché il suo manifesto. È stato capo-redattore del semestrale di poesia Capoverso.

I messaggi di cordoglio

In queste ore, da quando si è diffusa la notizia della sua scomparsa, si moltiplicano le attestazioni di stima e i messaggi di cordoglio sui social. «Ci ha lasciati in punta di piedi – scrive sulla sua pagina facebook il sindaco di Rende e presidente di Anci Calabria, Marcello Manna – il poeta, Franco Dionesalvi. Uomo per bene, assessore illuminato, a lui si deve la nascita del Polo museale di Rende con la fondazione del Museo del Presente. La nostra terra perde oggi una delle sue menti più brillanti, continuino i suoi versi a narrare di una Calabria migliore».

«Mi piacerebbe adagiare un sombrero sui suoi versi e sui suoi pensieri – scrive la vicesindaco di Cosenza Maria Pia Funaro -. Lui che questo termine amava nella grande originalità che lo contraddistingueva anche per la scelta di una rubrica giornalistica. Se ne va una delle persone più cariche di poesia che abbiamo conosciuto e quando muore un poeta (capace di costruire parole e azioni e Invasioni) è tremendamente difficile attraversarne personalità, cultura, emotività. Tutto quello che è stato Franco Dionesalvi la nostra città lo sa. E sapersi è il primo modo di ricordare. Al fratello Claudio non posso consegnare la forza di superare ma posso solo augurare di continuare a vivere di poesia».

«Cosenza piange, addolorata ed incredula, la scomparsa di Franco Dionesalvi, intellettuale di spicco della nostra città, ma soprattutto poeta, come amava definirsi – scrive il sindaco della città Franz Caruso –. Il grande impulso che Franco Dionesalvi seppe dare alla crescita culturale della città di Cosenza è riassunto in quella autentica messe di eventi che portano la sua firma e che sono stati consegnati indelebilmente all’immaginario collettivo: dalla Festa delle Invasioni che contribuì a rianimare e a far rivivere e ripopolare il centro storico della città e a riqualificare anche altri luoghi, togliendoli da una situazione di marginalità, al Capodanno in Piazza, altra sua felice intuizione e che, con il concerto di Franco Battiato, fece entrare ufficialmente Cosenza nel 2000. L’elenco sarebbe troppo lungo, ma se proprio dovessimo evocare un altro ricordo, non possiamo non richiamare alla memoria, l’organizzazione, tutta sua e derivante dalla irrefrenabile vocazione alla poesia, delle “Invasioni” dei poeti, facendo arrivare a Cosenza i rappresentanti della Beat Generation, a cominciare da Lawrence Ferlinghetti – memorabile il suo reading nella Villa Vecchia. Franco Dionesalvi era una persona colta ed estremamente poliedrica: non solo poeta, ma anche scrittore e arguto giornalista, saggista, e, per quel che ha dato alla città, amministratore illuminato. Qualità – ha proseguito Franz Caruso – che Giacomo Mancini ebbe la felice intuizione di utilizzare al meglio affidandogli le redini della cultura in città, scommettendo sulle sue indiscutibili capacità e sulla sua visionarietà. Di lui Cosenza conserverà a lungo il ricordo e si adopererà per mantenerne viva la memoria. In questa direzione la mia Amministrazione comunale si farà promotrice di iniziative adeguate».