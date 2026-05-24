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affluenza in calo

Amministrative 2026: alle 23 affluenza del 46,31%

I seggi saranno aperti anche domani dalle 7 alle 15

Pubblicato il: 24/05/2026 – 23:48
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Amministrative 2026: alle 23 affluenza del 46,31%
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Si conferma anche alle 23 il calo di affluenza nella prima giornata delle elezioni comunali nei circa 750 comuni, di cui 18 capoluogo. Ad aver votato è stato il 46,31% degli aventi diritto, quando manca una sezione sulle 6.278 totali, contro il 50,20% che si era presentato ai seggi negli stessi comuni nella prima giornata della precedente tornata di amministrative. Il calo è del 3,89%. I seggi saranno aperti anche domani dalle 7 alle 15. L’eventuale ballottaggio, nei comuni con più di 15mila abitanti, si svolgerà il 7 e 8 giugno.

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