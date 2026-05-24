Amministrative in Calabria, affluenza al 48,36% nel primo giorno di voto

il dato alle 23

CATANZARO E’ del 48,36% l’affluenza alle ore 23 a Reggio Calabria per le elezioni amministrative, in crescita rispetto alle precedenti consultazioni quando era stata del 49,47%. A Reggio, dove si vota anche per le circoscrizioni, gli aventi diritto sono 143.070. A Crotone, l’altro capoluogo di provincia calabrese chiamato al voto – gli aventi diritto sono 49.533 – l’affluenza è stata del 48,06%, in lieve flessione rispetto al precedente, 51,54%. Complessivamente, in Calabria, dove sono 77 gli enti chiamati alle urne con quasi mezzo milione di elettori, l’affluenza è del 47,02% Negli altri tre comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, a Castrovillari – 20.489 gli aventi diritto – l’affluenza è stata del 45,88% (44,35%), a San Giovanni in Fiore – 18.946 – del 44,64% (42,61%) e a Palmi – 17.454 – del 47,43% (63,83%).

