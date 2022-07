Sequestrata una piantagione di marijuana nel Vibonese: un arresto

attività antidroga

VIBO VALENTIA Procede senza sosta l’attività di contrasto della Polizia di Stato al traffico di sostanze stupefacenti in città e in provincia. Da settimane i Poliziotti, notando movimenti sospetti nella zona di Tropea, avevano ipotizzato che vi fosse una coltivazione abusiva di marijuana, destinata alla vendita nella località turistica.

Nel corso dell’attività di indagine, gli agenti della Squadra Mobile di Vibo Valentia e del personale del Posto di Polizia di Tropea, coadiuvati da Unità Cinofila, hanno individuato e sequestrato una coltivazione di numerose piante di marijuana di varia altezza e stato di maturazione, per una quantità complessiva di circa kg. 1,5, oltre a un bilancino di precisione, grinder per la triturazione della droga e bustine contenenti sementi per una ulteriore coltivazione.

Al termine delle operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia diretta dal procuratore capo Camillo Falvo, un uomo è stato arrestato e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per la coltivazione abusiva e la detenzione ai fini di spaccio dello stupefacente.