Unindustria Calabria al governo: «Non vogliamo assistenza, ma proporre idee»

L’invito

CATANZARO «I tempi sono maturi perché anche il presidente Draghi venga a visitare la Calabria: non chiediamo assistenza e non ci stiamo proponendo come lamentazione ma proponiamo una progettualità». Lo ha detto il presidente di Unindustria Calabria, Aldo Ferrara, nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro, nella sede della Regione, dopo l’incontro tra il presidente di Confindustria nazionale, Carlo Bonomi, il mondo imprenditoriale calabrese e il presidente della Giunta regionale, Roberto Occhiuto. «Oggi – ha detto Ferrara – è una giornata storica, di straordinaria importanza perché Confindustria con il presidente Bonomi scende in Calabria specificatamente per sostenere un progetto economico e industriale di sviluppo che stiamo portando avanti, dandogli valenza nazionale, che si chiama Patto per lo sviluppo, che è – ha rimarcato il presidente di Unindustria Calabria – è all’avanguardia in Italia, e perché’ mettiamo in campo una grande alleanza per lo sviluppo della Calabria e per un ruolo da protagonista della Calabria nel futuro. Ringraziamo il presidente Occhiuto per la condivisione costante con noi».

Ferrara ha poi puntato l’attenzione sul tema dell’indipendenza energetica, affermando che «il rigassificatore di Gioia Tauro è un’opera strategica perché significa servire l’Italia e l’Europa e agganciato con la piastra del freddo farebbe di quell’area un importante hub nel settore dell’agro-industria». Per Ferrara comunque «non bastano solo le infrastrutture, non basta la carrozzeria, bisogna costruire il motore. La Calabria negli ultimi 20 anni non ha migliorato indicatori economici, c’è necessità di mettere in piedi un grande e straordinario piano di investimenti produttivi che abbiano un grande impatto trasformazionale sulla nostra economia. A breve – ha riferito il presidente di Unindustria Calabria – proporremo un piano di sviluppo industriale della Calabria che incroci i driver del futuro, per creare un mondo produttivo ampio, moderno, sostenibile, tecnologicamente avanzato e largamente internazionalizzato e che vuole declinare le misure della programmazione unitaria. Ringraziamo il presidente della Regione Occhiuto – ha concluso Ferrara – per aver accolto lo strumento della cabina di regia per costruire in Calabria una agenda economia che crei finalmente sviluppo».