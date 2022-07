Gizzeria, blitz all’alba: scoperta vasta piantagione di marijuana

l’operazione

GIZZERIA Una piccola e tranquilla comunità, scossa all’alba dalle urla delle sirene delle auto dei carabinieri che, attorno alle 7.30, hanno rotto il silenzio di una promettente mattina di metà luglio. Siamo a Mortilla, piccola frazione del Comune di Gizzeria, nel Catanzarese. È proprio qui, tra le viscere di una piccola e insospettabile comunità, che i militari sono riusciti ad individuare una prolifica piantagione di marijuana. Una scoperta quasi sorprendente per un piccolo territorio dove, come accade sovente, tutti conoscono tutti. Ma, evidentemente, proprio tutto. Già perché quella che pare abbiano scoperto i carabinieri e sequestrata all’alba di oggi è una piantagione che, presumibilmente, dovrebbe essere composta da qualche centinaio di piante, circa 400, individuata in località Pigna, proprio nei pressi del torrente Zinnavo. Un sito ideale: vicino ad un corso d’acqua, lontana da occhi e orecchi indiscreti ma che, evidentemente, non è passata inosservata agli investigatori. Sarebbero quattro, invece, le persone fermate dai militari ma è impossibile, allo stato attuale, conoscerne le generalità e i ruoli eventualmente ricoperti nella gestione della coltivazione di marijuana. Come di consueto, infatti, sull’attività investigativa vige il più stretto riserbo. (redazione@corrierecal.it)