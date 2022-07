Dalla Silicon Valley a Scalea: un “ponte” con l’home working

l’incontro

SCALEA «Scalea ha un mare bellissimo, un centro storico meraviglioso e le persone sono calorosissime. Ci sono delle differenze evidenti tra Scalea e Palo Alto ma anche delle analogie come la passione con la quale vengono portate avanti le iniziative: in California l’hi-tech e tutto ciò che è innovazione, a Scalea il turismo, l’accoglienza e la cultura del buon cibo. Penso che si possa creare una stretta relazione tra le due comunità nonostante le distanze perché in Silicon Valley la vita è molto costosa ma con la possibilità offerta dall’home working molte persone potrebbero decidere di trasferirsi in questi luoghi senza rinunciare ai redditi percepiti dalle grosse compagnie ma innalzando di gran lunga la qualità della vita». A dirlo è stato il sindaco di Palo Alto, in California (Usa), Patrick Burt, in visita a Scalea, nel cosentino. «Questa visita – ha sostenuto il sindaco di Scalea Giacomo Perrotta – rappresenta un avvenimento straordinario, un piccolo passo che ci porterà a tessere dei rapporti sempre più stretti con la città di Palo Alto grazie soprattutto a Maico e Franco Campilongo (ne abbiamo parlato qui e qui) che hanno reso possibile questo collegamento. È realmente un sogno vedere che Scalea allarga i suoi confini fino al di là dell’oceano portando la nostra cultura, il nostro modo di fare, il nostro calore perché gli scaleoti e i calabresi in generale si sanno fa riconoscere e apprezzare ovunque per la loro laboriosità, disponibilità e grande gentilezza e voglia di fare. Il sogno di un gemellaggio e’ reale e concreto e lo vogliamo basare sulle possibilità che si stanno creando in ambito di cicloturismo e perché no anche offrendo ospitalità a quanti volessero scegliere Scalea e la Riviera dei Cedri per vivere e lavorare in modalità smart».