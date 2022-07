Governo, Occhiuto: «Mi auguro che Draghi vada avanti»

La reazione

CATANZARO «Catapultare il Paese in una crisi di governo dagli esiti quanto mai incerti, solo per un presunto tornaconto elettorale, è un atteggiamento sconsiderato e miope». Così Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria che aggiunge: «Il Movimento 5 Stelle si sta assumendo una grave responsabilità di fronte agli italiani».

«Il presidente Draghi stava lavorando bene – sostiene il governatore – guidando una maggioranza ampia ma complessa, nata per tirar fuori l’Italia dalle emergenze. E di emergenze il Paese ne deve superare ancora molte. Dagli effetti negativi della guerra in Ucraina all’inflazione galoppante, dai numeri nuovamente crescenti della pandemia all’attuazione del Pnrr, solo per citarne alcune».

«Mi auguro, da governatore di una Regione del Sud – sottolinea Occhiuto – che sta provando a ripartire, anche grazie alla positiva collaborazione con l’esecutivo nazionale, che il presidente del Consiglio possa andare avanti. Saranno Draghi e il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ad indicare le tappe della crisi».

«Forza Italia, come affermato dal presidente Berlusconi – conclude – è disponibile a confermare il suo sostegno al premier, ma il centrodestra è pronto anche alle urne anticipate nel caso in cui la situazione dovesse precipitare. In tal caso i cittadini avranno ben chiaro a chi ascrivere mesi di instabilità e di incertezza».