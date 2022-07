Elefante imbizzarrito a Maida. Schiacciata domatrice: è grave

la vicenda

MAIDA Tragedia sfiorata a Maida. Un elefante del “Safari park Maida” ha aggredito una 46enne che fa parte dello staff della struttura ferendola gravemente. La donna, domatrice, è stata schiacciata dall’animale inferocito ed è stata trasferita d’urgenza a Catanzaro in elisoccorso dall’ospedale di Lamezia Terme dove in un primo momento era stata trasportata.

Secondo quanto appreso la 46enne avrebbe riportato lesioni all’addome e l’eviscerazione. Le sue condizioni sarebbero gravi. Per comprendere l’esatta dinamica dell’incidente sono in corso indagini affidate ai carabinieri che sono intervenuti sul posto.

La precisazione: «Incidente non avvenuto alla “Favola siamo noi”»

«Tutto lo staff de “La favola siamo noi – la mia vita è uno zoo”, esprime la massima solidarietà alla donna colpita dal grave incidente con l’elefante e a tutta la compagnia circense presente nel comune di Maida del denominata Safari park Maida». È quanto si legge in una nota che aggiunge: «Sono momenti molto delicati in cui purtroppo una donna sta lottando per la vita, ma ci preme sottolineare in quanto stiamo ricevendo tantissime telefonate che il parco dov’è avvenuto l’incidente non è quello de “La favola siamo noi”».

«Lo staff è vicino a tutta la compagnia dov’è avvenuto tale incidente – conclude – e auguriamo i più sinceri auguri di una veloce e pronta guarigione alla donna».