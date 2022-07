Giallo a Palmi, 64enne trovato morto in casa

il caso

PALMI Un insegnante in pensione di 64 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Palmi. I carabinieri sono stati allertati da qualcuno che non aveva notizie dell’uomo già da alcuni giorni.

I militari hanno constatato il decesso del 64enne questa notte, dopo un lungo intervento dei vigili del fuoco, servito per entrare nell’abitazione, ubicata in via San Rocco.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Palmi che stanno battendo ogni possibile pista, dal dramma della solitudine alla morte per cause violente.