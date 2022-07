Governo, anche il sindaco di Sellia Marina firma l’appello a sostegno di Draghi

La crisi

SELLIA MARINA Dopo l’adesione del senatore e sindaco di Diamante (Cosenza), anche Francesco Mauro, sindaco di Sellia Marina e coordinatore provinciale di Italia Viva Catanzaro, annuncia di sottoscrivere la lettera dei sindaci in cui si chiede la permanenza del premier Mario Draghi alla guida del Governo. Tre sono i motivi fondamentali, come dichiara Mauro, «per cui è assolutamente necessario che Mario Draghi riprenda il lavoro svolto in questi mesi. In questo momento storico particolare la caduta del Governo Draghi, comporterebbe: il blocco dei finanziamenti del Pnrr (da spendere entro il 2026) per la nostra città e per la Calabria; lo stop delle politiche per fronteggiare il caro energia; un grave assist alla Russia ed alla politica imperialista di Putin con scenari geopolitici imprevedibili e pericolosissimi! Insomma – conclude Mauro – dobbiamo fare di tutto per non disperdere quanto di buono l’Italia è riuscita a costruire».