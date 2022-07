Liquami dal torrente finiscono in mare a Torremezzo: un’emergenza che non finisce mai

il caso

FALCONARA ALBANESE «Senza intervenire sul torrente Malpertuso si rischia di pregiudicare la qualità delle acque in tutta quell’area del Tirreno cosentino». Così diceva al Corriere della Calabria un tecnico del settore della depurazione nell’agosto 2021. Quel corso d’acqua è strategico per i “guai” del mare in quella zona. Problemi documentati più volte, anche nel corso dell’inchiesta che il Corriere ha dedicato lo scorso anno al “mare malato”. Proprio ieri sulla pagina Fb “Mare Pulito” è stato documentato in un video uno sversamento sospetto (e maleodorante). Il filmato dura 47 secondi ma è molto eloquente: il liquido nerastro sfocia direttamente in mare a Falconara Albanese, con somma preoccupazione dei bagnanti. L’ennesima prova che il percorso verso la normalità è ancora lungo. La Regione è al lavoro ormai da mesi sulle cause della mala depurazione e, proprio nei giorni scorsi, il monitoraggio è stato intensificato.