Sequestrati 25 chili di marijuana, arrestato un 40enne nel Cosentino

operazioni antidroga

CERISANO Nella mattinata di oggi, in un territorio compreso tra i comuni di Mendicino e Cerisano, nell’ambito dei quotidiani servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Mendicino hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 40enne di Cerisano per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

I militari hanno rinvenuto e sequestrato, all’interno del giardino dell’abitazione dell’indagato, 11 piante di cannabis indica. Hanno esteso l’attività di perquisizione all’interno dell’abitazione rinvenendo e sequestrando 13 sacchi contenenti complessivamente 25 kg circa di marijuana essiccata, 13 grammi circa di hashish, un bilancino di precisione, un essiccatore di tipo artigianale e l’importo di 1700 euro costituito da banconote di piccolo taglio ritenuto provento dell’accertata attività illecita. Su disposizione del Magistrato di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l’arrestato è stato associato alla casa circondariale di Cosenza, in attesa dell’udienza di convalida.