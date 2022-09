«Mostrami le tue opere giudicherò la tua fede»

Il contributo

Venerdì 16 settembre, a S. Eufemia, nel teatro della parrocchia di San Giovanni Battista, si è tenuto un incontro dal titolo “La migliore politica… secondo la Fratelli Tutti di Papa Francesco”, voluto e introdotto dal parroco, Padre Giuseppe Martinelli, per le imminenti elezioni nazionali e per l’urgenza, della gente comune, di recuperare valori e contenuti, che dessero senso al voto del 25 settembre.

Alla presenza di vari rappresentanti del mondo e dell’associazionismo cattolico, l’avv. Antonio Mazza ha relazionato sulla Enciclica “Fratelli Tutti” di Papa Francesco e, in particolare, sul quinto capitolo, che il Papa ha dedicato interamente a «La migliore politica», per invitare i cattolici a non «stare a guardare dal balcone», avendo una idea di «Chiesa che serve, … che esce dai suoi templi, dalle sue sacrestie, per accompagnare la vita, sostenere la speranza, essere segno di unità».

L’incontro si è sviluppato sugli spunti contenuti in un recente documento di Comunione e Liberazione, intitolato “In cammino verso il bene comune”, proposto per l’invito a creare «luoghi di amicizia»,che, dal basso, mettano a tema il bene comune, in un dialogo aperto a tutti.

Il dibattito successivo ha registrato numerosi interventi, di appello a un lavoro comune, ispirato al principio della sussidiarietà e finalizzato a «rintracciare chi è seriamente disposto a percorrere la strada suggerita». Si è sottolineato che la politica è fatta di coraggio e genialità e dell’importanza di stare ai fatti come suggeriva Papa Ratzinger

«La verità è che la morale politica consiste precisamente nella resistenza alla seduzione delle grandi parole con cui ci si fa gioco dell’umanità dell’uomo e delle sue possibilità». Questa mancanza di realismo oggi è resa evidente dalla crisi energetica che paghiamo per 30 anni di assenza della politica… Nessuna politica energetica ed industriale è stata portata avanti. Alla fine dell’incontro l’ultimo richiamo è stato quello di proseguire questo tipo di lavoro non solo a ridosso delle elezioni ma rendendolo stabile durante l’anno.

*Scuola di formazione al bene comune