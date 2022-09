Russia, la Duma discuterà legge contro la “propaganda Lgbt”

estero

La Duma, la camera bassa del Parlamento russo, esaminerà il prossimo 29 settembre una proposta di legge per “il bando alla propaganda Lgbt”. Lo ha annunciato Alexander Khinshtein, capo della commissione per la Politica dell’informazione, citato dall’agenzia Ria Novosti. Lo scorso luglio deputati del Partito comunista, del partito Giusta Russia-per la verità e del partito Liberaldemocratico hanno presentato una proposta di legge volta a mettere al bando la propaganda per le cosiddette relazioni non-tradizionali e la negazione dei valori della famiglia. In particolare, il documento prevede il blocco delle licenze per i cinema che programmino film dai contenuti che si ritiene contengano propaganda a favore delle relazioni non-tradizionali.