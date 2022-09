Indennità Covid, Fantozzi: «Trasferiti oltre 2,9 milioni per saldare le spettanze»

L’annuncio

CATANZARO «In data odierna sono stati adottati i primi due decreti di trasferimento delle somme per il pagamento degli incentivi Covid al personale del servizio sanitario regionale». Lo afferma in una nota Iole Fantozzi, direttore generale del dipartimento Salute della Regione Calabria. «In particolare – specifica – si è proceduto al trasferimento di euro 1.048.829 all’Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e al trasferimento di euro 1.837.503 all’Azienda ospedaliera provinciale di Cosenza».

«I provvedimenti, che concludono un complesso iter procedurale e ai quali faranno seguito nei prossimi giorni gli ulteriori decreti di trasferimento per le altre aziende del servizio sanitario regionale – conclude – consentiranno di corrispondere al personale l’indennità una tantum per il lavoro svolto nel periodo dell’emergenza Covid».