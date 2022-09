Occhiuto: serve un governo amico per non andare a Roma con il cappello il mano

verso le elezioni

CATANZARO «Qualcuno mi ha scritto: perché non ti sei impegnato nelle Amministrative come mi sto impegnando ora nelle Politiche? Perché queste elezioni politiche servono a risolvere i problemi”. Così su facebook il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. «Nei dieci mesi e mezzo di governo regionale- ha osservato Occhiuto – sono andato speso a parlare con ministri, per chiedere risorse per le infrastrutture, ma dovevo andare quasi con il cappello in mano, convincerli della bontà delle mie richieste. Sono andato da ministri per chiedere – a esempio – perché si dessero benefici in carriera ai magistrati, ed è giusto, perché vengono in Calabria che è una zona disagiata, e non ai medici? Se c’è una realtà che è la più disagiata in assoluto in sanità è la Calabria che è commissariata da 10 anni. Mi hanno risposto: ‘non lo possiamo fare, perché poi le altre regioni…’. Una fatica enorme… Ecco: io ho bisogno di un governo che abbia ministri con i quali posso parlare chiedendo le cose non con il cappello in mano ma chiedendo le cose quasi potendo pretenderle. E per farlo ho bisogno che il mio partito, Forza Italia, abbia un risultato clamoroso il 25 settembre, in maniera tale che posso andare dai ministri e possa dire ‘mi servono risorse e l’impegno del governo per le infrastrutture, l’ambiente’. Abbiamo fatto tanto ma senza l’aiuto del governo è difficile fare le cose. Il voto a Forza Italia – ha concluso Occhiuto – serve a dare più forza al governo regionale e quindi a risolvere con più facilità i problemi della Calabria».