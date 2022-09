Reggio, proseguono le attività della Fondazione Falcomatà: martedì la presentazione del libro “Gli Aragonesi di Napoli”

l’appuntamento

REGGIO CALABRIA Proseguono le attività della Fondazione Italo Falcomatà in occasione del ventennale dalla sua nascita. Nei prossimi giorni ancora un appuntamento culturale in programma. Martedì 27 settembre infatti, alle ore 17.30, presso la Sala biblioteca di Palazzo Alvaro, si terrà la presentazione del volume “Gli Aragonesi di Napoli”, edizioni Rubettino, del Professor Giuseppe Caridi, una monografia sulle vicende che hanno caratterizzato la dinastia degli Aragonesi nel Sud Italia negli ultimi decenni del ‘400. All’iniziativa, promossa dalla Fondazione “Italo Falcomatà”, parteciperanno il sindaco metropolitano facente funzioni, Carmelo Versace, e la presidente della Fondazione “Falcomatà”, Professoressa Rosa Neto. Con l’autore, invece, dialogheranno José Gambino dell’Università di Messina e Fabio Arichetta della Deputazione di storia patria per la Calabria. I lavori verranno moderati dalla giornalista Ilda Tripodi.